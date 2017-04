Une Ferrari ayant appartenu à Trump vendue 270.000 dollars

C'est une vente unique en son genre. Samedi 1er avril, la maison d'enchères Auctions America a vendu une Ferrari F430 rouge vif âgée de 10 ans ayant appartenu à Donald Trump. Coût du bolide : 270.000 dollars.





"Des versions similaires de ce modèle ne provenant pas d'une célébrité se vendent traditionnellement entre 125.000 et 175.000 dollars en fonction du kilométrage, de l'état et des options", a expliqué une porte-parole d'Auctions America, Amy Christie, laquelle n'a pas voulu fournir l'identité de l'acheteur. Vendredi, Auctions America avait indiqué attendre entre 250.000 et 350.000 dollars de cette voiture. "Donald Trump est probablement le seul président américain à avoir jamais possédé une 'supercar'", selon Auctions America.