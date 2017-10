Une note manuscrite d'Einstein, offerte à un garçon d'étage, vendue 1.56 million d'euros aux enchères

Sur la seconde feuille, blanche, qu'a "offert" Albert Einstein, on découvre l'adage: "Là où il y a une volonté, il y a un chemin". Cette seule ligne suivie de la signature du scientifique a été adjugée pour 240.000 dollars. Deux autres lettres d'Einstein rédigées des années plus tard ont été adjugées pour 33.600 et 9.600 dollars.





Ces quatre notes manuscrites, toutes inconnues du grand public et des chercheurs jusqu'à aujourd'hui, ont été authentifiées par la maison de vente Winner's. Elles n'ont pas de valeur scientifique mais pourraient aider à mieux cerner les réflexions personnelles d'Einstein dont le nom est devenu synonyme de génie, estime Roni Grosz, chargé de la plus grande collection d'archives du physicien, à l'Université hébraïque de Jérusalem : "Ceci est une pierre (de plus) de la mosaïque", a-t-il indiqué.





Einstein a officié comme administrateur de l'Université hébraïque qui a hérité de ses archives à sa mort en 1955, plaçant l'établissement en possession de la plus importante collection au monde de documents sur lui.