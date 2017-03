Une vidéo parodique de l'after-party du Grand Débat dépasse les 14 millions de vues sur Facebook

Elle a fait le tour du Web. Que se serait-il passé si les candidats à la présidentielle s'étaient rendus en boîte de nuit après le Grand débat ? C'est ce qu'a choisi de parodier avec beaucoup d'humour le collectif Hotu et ça marche ! Chaque semaine, cette bande d'artistes d'origine bordelaise réalise une vidéo truquée pour l'Emission d'Antoine, présentée par Antoine de Caunes sur Canal +. Avec près de 15 millions de vues sur Facebook depuis sa mise en ligne samedi, leur dernière vidéo est un véritable succès. Les cinq participants du Grand débat se retrouvent en after-party, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'écharpillent sur la piste de danse, Emmanuel Macron, chemise ouverte, est déchainée, Benoît Hamon est affalé dans un fauteuil tandis que François Fillon est la star de la soirée avec son costume dorée. Mais tous les candidats à la présidentielle n'ont pas cette chance. À l'entrée de la discothèque, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Philippe Poutou Philippe, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau, les six "petits candidats" à la présidentielle (qui n'étaient pas présents lors du débat), se font refouler par le videur.