Boulette à l'université de Nantes : les corrigés des épreuves distribués à la place des sujets

La semaine des partiels a pris une tournure insolite pour des centaines d’étudiants de l’université de Nantes. Alors qu’ils s’étaient installés dans leur amphithéâtre pour plancher sur l’épreuve de grammaire, 500 étudiants de première année d’anglais LLCE ont eu la surprise de voir le corrigé leur être distribué à la place du sujet.





"Quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été imprimés à la place des sujets", raconte l’un des étudiants à France Bleu Loire Océan. "On a bien ri avant de commencer à plancher sur l’autre partie de l’examen, la traduction". Il faudra maintenant s'y replonger dans 10 jours pour rattraper l’épreuve.