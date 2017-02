"C'est la structure du ski qui se ramollit" : "Entendu sur un télésiège", la compil' des plus belles perles des skieurs

Elle s’annonce vraiment belle, cette saison de ski. D’abord, diront les amateurs, pour la neige. Mais aussi, la saison 2017 promet de particulièrement nous gâter, en terme de… phrases de touristes. Car il s’en dit de belles, en haut des pistes.





Depuis quelques années, la page Facebook Entendu sur un télésiège, créée par trois amis habitant près d’Avoriaz, se fait un plaisir de recenser toutes les pépites entendues et vues sur les pistes. Blagues, absurdités, mais aussi chutes en tout genre… font le bonheur de plus de 32.500 fans. Alors, soyons honnêtes, ce sont surtout les touristes qui en prennent pour leur grade -les Parisiens, donc, en ce moment -, que les moniteurs et locaux se font un plaisir de balancer. Alors, à tous ceux qui n’ont pas de vacances, qui sont coincés au bureau, et même à ceux qui se reposent après une journée enneigée, LCI vous fait partager quelques-unes des meilleures trouvailles de skieurs.