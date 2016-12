VIDÉO - 236 feux verts en 27 minutes : le trajet surréaliste d'un chauffeur en plein Manhattan

C'est ce qu'on appelle un as du volant. Noah Forman est chauffeur Uber à New York. Habitué des records, son but est de franchir un maximum de feux verts consécutifs. Un pari réussi le 3 décembre dernier. Le conducteur n'a en effet croisé aucun feu rouge pendant près de 27 minutes, portant son record à 236 feux verts consécutifs.





L'excès de vitesse est à proscrire, il ne pourrait que perturber le flux du trafic, selon le chauffeur.