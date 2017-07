VIDÉO - 495 mètres de long et 85 m de hauteur : voici le plus long pont suspendu du monde, fraîchement inauguré en Suisse

Il vient détrôner une passerelle autrichienne, longue de 403 mètres, qui détenait le record depuis 2014. Le pont piétonnier suspendu le plus long du monde a été inauguré ce samedi en présence de 250 à 300 curieux, entre Randa et Zermatt, dans le canton suisse du Valais. Construit en deux mois et demi, il s'étend sur 494 mètres pour 65 centimètres de large. Le tout perché à 85 mètres en son point le plus haut.





Mais contre toute idée reçue, l'ouvrage, baptisé "Pont suspendu Charles Kuonen", du nom de son sponsor principal, promet d'osciller très peu grâce à un nouveau système breveté d'amortissement des vibrations. La traversée, qui s'effectue sur des caillebotis, reste néanmoins interdite en cas de passages orageux à cause des risques de foudre.