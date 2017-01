VIDÉO - À 4 ans, il fait fondre les soldats de la garde royale, qui lui font une surprise inoubliable

"Et toi tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?" Cette question, tout le monde l’a déjà entendue dans son enfance. Marshall Scott, 4 ans, a déjà une idée bien arrêtée, devenir Coldstream Guards, soldat de la garde royale britannique.

À 4 ans, plutôt que de fêter son anniversaire entre copains, il a préféré se rendre avec sa maman au château de Windsor, déguisé en soldat.





Evidemment, il n’est pas passé inaperçu… même auprès des soldats, qui d’habitude ne se laissent pas déstabiliser. Comme un grand professionnel, il a salué les soldats qui lui sont passés devant. Contre toute attente, le caporal Paul Edden va venir poser avec lui. "Ce n'est pas une chose habituelle", a-t-il expliqué. "Je me suis souvenu gamin m'être tenu debout au château d'Edimbourg, espérant obtenir une photo avec un soldat (...) J'ai remarqué Marshall dans notre uniforme, et le voir ainsi m'a rendu fier de ce que je fais." Et lui, il aura des souvenirs indélébiles…