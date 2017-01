VIDEO - À Dubaï, les pompiers friment en jet-ski et jetpack

A Dubaï, les pompiers révolutionnent les moyens d'intervention. Le service civil de la ville a publié une vidéo promotionnelle de leur nouveau programme, mettant en scène les secours intervenant dans une situation périlleuse. Des images qui ont suscité une grande curiosité sur la toile.





Et pour cause, la ville a lancé le projet "Dolphin", qui prévoit d'équiper les pompiers de jet ski et de jetpack hydropropulsés, réacteur dorsal qui permet de décoller et atterir de façon autonome. Le coût ? 4500 dollars au total selon le site New Atlas, qui précise que 20 jetpack ont été commandés auprès d'une entreprise néo-zélandaise. Le but ? Pouvoir agir rapidement via les voies maritimes et ainsi éviter le trafic routier. Si certains dénoncent des failles dans le système, les internautes se sont eux réjouis du spectacle inédit, comparant les pompiers à... des super-héros.