VIDÉO - À la découverte de Freddy, le chien le plus grand du monde !

Freddy ne peut pas passer inaperçu. Ce dogue allemand d’à peine vingt mois a été élu plus grand chien du monde par le Guinness World Records. Mesurant près de 104 centimètres et pesant 89 kg, le molosse peut atteindre les 2,23m lorsqu’il est dressé sur ses pattes arrières, soit l’équivalent d’un des plus grands pivots ayant évolué en NBA, le Chinois Yao Ming, qui culminait à 2,29m.





Sa propriétaire, Claire Stoneman, domiciliée à Southend-on-Sea, en Angleterre, ne s’attendait pas du tout à une telle croissance. "Quand il était chiot, c’était le plus petit de la portée. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il soit aussi grand" a-t-elle déclaré avant d’ajouter : "Je pense qu’il avait huit mois quand j’ai réalisé qu’il allait être un peu différent. J’ai posté beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à commenter à propos de sa taille, alors qu’il n’était donc qu’un chiot de 8-9 mois, il était déjà plus grand que moi."





Pour l’anecdote, Freddy coûte plus de 120 dollars en nourriture par semaine à sa maîtresse et raffole de poulets rotis … entiers !