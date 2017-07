VIDÉO - A la main, avec les pieds, à l'aveugle... les fous du Rubik's Cube étaient aux Championnats du monde

En compétition, les règles sont simples : chaque compétiteur découvre sa figure et dispose de 15 secondes pour l’analyser et déterminer comment l’aborder. Même si les concurrents apportent eux même leurs cubes et pyramides, les blocs sont tous mélangés par le staff des championnats exactement de la même façon, donc pas de triche possible. Une fois prêt, le challenger lance son chrono, termine toutes les faces le plus vite possible et appui des deux mains sur son chrono pour figer le temps.





Chaque "speedcuber" dispose de cinq tours pour résoudre son objet en plastique. Pour déterminer le vainqueur, les juges retirent le meilleur et le plus mauvais temps du candidat, ils font ensuite la moyenne des trois autres temps pour le classement final. La constance est donc essentielle.





Au cours de notre périple Rubik’s Cubien, nous avons croisé Jules, spécialiste des pyramides. Il s’entraîne en moyenne 10 heures par semaine. Pour lui, "pas besoin d’être un matheux" tout n’est qu’une question de technique qu’il est possible d’apprendre notamment grâce à des tutos sur internet. Une fois la technique maîtrisée, il ne reste plus qu’à s’entraîner pour être le plus rapide. Au final, c’est assez simple !