VIDÉO - Après "Salt Bae", voici "Noodle Bae" : ce chef chinois est le nouveau phénomène du web avec sa "danse de la nouille"

En Chine, sa vidéo enflamme la Toile depuis plusieurs jours. Tian Bo est un cuisinier tout ce qui a le plus ordinaire. Ce chef de 31 ans travaille dans un restaurant spécialisé dans les nouilles, à Chengdu, sa ville natale. Mais du jour au lendemain, après s'être filmé à son poste de travail, il est devenu la star de Weibo, un site de microblogging, réseau social numéro un en Chine. Comment ? En se déhanchant... pendant qu'il prépare des nouilles extra-longues à quelques clients.





Interrogé par le West China City Daily, Tian Bo a expliqué avoir commencé à danser devant ses fourneaux en mars 2016, alors que son restaurant était presque désert et qu'il était pratiquement dos au mur. A la suite du succès rencontré, et face à l'afflux de commandes, Tian Bo a perfectionné son show, en y ajoutant de la musique et en jouant des expressions sur son visage.