VIDÉO - Suspendu par les bras à l'hélicoptère, cet Américain a eu un sauvetage digne d'une scène de cinéma

La scène semble tout droit sortie d'un film. Un randonneur de 24 ans a été secouru dimanche dernier par les pompiers de Phénix après avoir passé une nuit, perché sur des débris dans la rivière Salée, en Arizona. Il avait glissé d'une falaise la veille dans l'après-midi pendant une promenade à Camelback Mountain, et n'était pas parvenu à regagner le rivage à cause du courant et de la température de l'eau.





Interpellés par des appels "au secours", des témoins avaient alerté la police, puis tenté de localiser la source des cris, rapporte ABC.





Les secouristes sont parvenus à extraire le malheureux promeneur de son point de chute à l'aube par hélicoptère. Les images du sauvetage montrent le jeune homme, torse nu, suspendu par les bras au train d'atterrissage au dessus de l'eau.





Il est sorti indemne de sa mésaventure qu'il ne risque pas d'oublier.