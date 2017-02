VIDEO - Australie : "grâce" aux records de température, ce policier fait cuire un œuf sur sa voiture

Il fait chaud, très chaud en Australie. Pour le mois de février, le pays enregistre des températures records allant jusqu’à 48°C par endroit. Soit 10°C de plus que les habituels été déjà très chauds dans cette zone de l'hémisphère sud... Dans la région de Birdsville, non loin du désert de Simpson au centre du pays, il a d'ailleurs fait plus de 43°C ce week-end. Un agent de police a décidé de mettre à profit ce soleil de plomb et s’est fait cuire un œuf sur le capot de sa voiture. L’expérience est plus qu’une réussite puisque c’est presque plus rapide que sur une plaque de cuisson !