VIDÉO - Bienvenue dans le monde scintillant (et totalement givré) de la ville chinoise de Harbin

Interrompue un temps lors de la révolution culturelle en Chine, cette tradition vieille de 1963 a lieu chaque année depuis 1985 du 5 janvier à la fin février. La ville de Harbin dans la province du Heilongjiang accueille ce jeudi la 33e édition de son festival international de sculptures de glace et de neige.





Principale attraction de la région, l'évènement n'a cessé de gagner en popularité ces dernières années. Et pour cause : les sculpteurs venus du monde entier s'y attèlent pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois pour éblouir toujours plus le public le jour du coup d'envoi.





Natation, patins à glace, luge... de nombreuses activités sont proposées pour que les visiteurs - confrontés à des températures avoisinant les - 35°C - ne se transforment pas eux aussi en statues de glace.