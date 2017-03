VIDÉO - Ces jumeaux de 2 ans ont été filmés pendant la nuit... et ils ont mis une belle pagaille

Andrew et Ryan Balkin ont 2 ans et beaucoup d'énergie à revendre. Dans une vidéo devenue virale, on voit ces jumeaux passer une bonne partie de la nuit à faire tout et n'importe quoi dans leur chambre... à part dormir. Les images prises par une caméra de surveillance installée par leurs parents montrent en accéléré les deux bambins sortir de leurs lits à barreaux avant d'empiler tous les coussins de leur chambre et de monter sur les meubles.





L'intervention des parents, Jonathan and Susana Balkin, ne les décourage pas. À peine recouchés, ils s'échappent de nouveau de leurs lits et recommencent leur joyeux manège. Publiée le 18 mars par ce couple d'Américains, puis reprise sur la chaîne Fox 13, la vidéo a été vue plus de 50 millions de fois sur Facebook. Sa durée exacte n'est pas précisée mais après avoir mis une belle pagaille dans leur chambre, les deux enfants ont tout de même fini par s'endormir.