VIDÉO - Chine : il vole un portable et finit sa course... dans un commissariat

Dans sa course, la victime tombe. Le voleur, lui, court, sans pour autant prêter attention à la direction qu’il prend. Problème, il se retrouve coincé sur le parking… du commissariat. "Il avait l’air égaré et perplexe quand il s’est retrouvé là", raconte l’officier de police présent. L’agresseur, nommé Chang et âgé de 38 ans, a été arrêté et le téléphone rendu.