VIDÉO - Chine : une oreille artificielle cultivée dans le bras d'un patient pour ensuite lui greffer au bon endroit

Après avoir perdu son oreille dans un accident de la route, Ji, un Chinois âgé d’une vingtaine d’années, vient d'être greffé d'une oreille artificielle cultivée et formée sur son avant-bras. Le docteur Guo, un chirurgien de l'hôpital de Xi'an dans le nord-ouest du pays, a tenté le pari fou de cultiver cet organe artificiel à partir d'un avant-bras, pour pouvoir la greffer sur un patient. En novembre dernier, il a prélevé un morceau de cartilage de la cage thoracique de Ji pour former l'oreille artificielle. Après quelques mois d'attente, l'oreille s'est développée et a atteint sa forme finale sur le bras de Ji.