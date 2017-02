VIDÉO - Chloé, 7 ans, postule chez Google ... et reçoit une réponse du patron en personne !

Coup de chance, Sundar Pichai semble moins débordé que le Père Noël et lui a répondu. Quand le père de Chloé a réceptionné le courrier, il a été "sous le choc". "Je suis rentrée du travail et suis arrivé à la maison avant Chloé", se remémore-t-il. Impatient d'ouvrir la lettre, il a attendu sa fille : "même si j'en avais très envie, je devais attendre Chloé". "Quand on l'a ouverte ensemble et vu qu'elle était signée du patron de Google en personne (...) je ne pouvais pas y croire."





Le petite fille découvre alors la précieuse réponse de Sundar Pichai. "Chère Chloé, merci pour ta lettre", lui écrit-t-il. "Je suis heureux de lire que tu aimes les ordinateurs et les robots et j’espère que tu vas continuer à apprendre au sujet des nouvelles technologies. Je pense que si tu continues de travailler dur et de suivre tes rêves, tu peux accomplir tout ce que tu désires". N'oubliant pas l'objet premier de sa demande, il lui confie qu'il attend "avec impatience (sa) lettre de motivation, quand elle aura terminé l’école", bien entendu.