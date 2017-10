VIDÉO - "Ambiance de fin du monde" : regardez l'étrange ciel jaune qui recouvre l'ouest de la France

Une trentaine de personnes ont été tuées par les feux de forêt qui ont embrasé dimanche le Portugal et la région voisine de Galice, en Espagne, après plusieurs mois de sécheresse et le passage de l'ouragan Ophelia. Rétrogradée en tempête, Ophelia soufflait sur l'Irlande lundi avec des vents atteignant 148km/h, deux personnes tuées et des milliers de personnes sans électricité.