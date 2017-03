Construisez ce que vous voulez et où vous voulez grâce à une bande adhésive pour Lego

Lego retrouve une seconde jeunesse depuis quelques années, avec la sortie du film La Grande Aventure Lego, et les nombreux produits de la marque à l'effigie de personnages de la pop culture (Les Simpsons, les super-héros Marvel et DC ou encore les personnages Disney). Et pour attirer toujours plus d'amateurs de constructions diverses et variées, la société Nimuno vient de trouver une idée de génie avec un ruban adhésif. Car si vous étiez frustrés de ne pas pouvoir créer vos structures en briques où bon vous semble, c'est maintenant totalement possible.