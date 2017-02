VIDÉO - Skydiving : trois Cupidon s'envoient en l'air pour la Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, il y a ceux qui se font un restaurant en amoureux, ceux qui regardent PSG-Barça et puis il y en a qui s’envoient en l’air entre amis. Amy Chmelecki, Marco Fürst and Marco Waltenspiel sont trois skydivers confirmés. Ils ont choisi de célébrer la fête des amoureux à leur façon, en chute libre au-dessus de la Croatie.





Pourquoi la Croatie ? Pour survoler l’île de Galešnjak, également appelée l’Île de l’Amour. Ce petit bout de terre forme en effet à lui tout seul un cœur. L’équipe Red Bull s’est donc élancée au-dessus de ce décor de carte postale pour y dessiner une flèche de Cupidon.





"Il faisait froid et le vent soufflait mais ce fut un jour magnifique sans aucun nuage", raconte l’amateur de chute libre, Marco Waltenspiel. Malgré ses 16.000 sauts, Amy Chmelecki a eu une montée d’adrénaline. Son équipement a été perdu pendant le voyage, elle a dû emprunter celui de quelqu’un d'autre. "La Croatie est exactement comme je l’avais imaginée. Nous avons été tellement chanceux avec le temps. La partie la plus difficile a vraiment été de gérer un matériel avec lequel je n’étais pas familière, d’autant plus que l’air d’arrivée était ardue", explique-t-elle. "Finalement tout s’est bien passé, l’équipement que l’on m’a prêté était facile à prendre en main".