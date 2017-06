VIDÉO - Enceinte de 36 semaines, elle accouche dans un avion !

Les passagers et l'équipage du vol reliant Fort Lauderdale à Dallas ne s'attendaient certainement pas à cela. Le 24 juin dernier, un heureux événement est survenu en plein vol. Après trente minutes de vol, Cristina Penton, enceinte de 36 semaines, signale au personnel de bord qu'elle ne se sent pas très bien. Et pour cause, son bébé est semble-t-il pressé de découvrir le monde, quatre semaines avant le terme.





Selon le Miami Herald, qui révèle l'information, la jeune femme, qui effectuait le trajet avec ses deux enfants, a été prise de dizaines de contractions, l'obligeant à accoucher en plein vol, sous les yeux surpris des autres passagers. Avant l'accouchement, le personnel naviguant avait directement prévenu les services de secours au sol et dévié le vol en direction de l'aéroport Louis Armstrong de La Nouvelle Orléans.