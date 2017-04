VIDÉO - Enceinte de 7 mois, elle accouche en plein vol grâce aux hôtesses de l'air

Finalement, tout s’est bien passé pour le nouveau-né et sa maman. L’avion a atterri à Ouagadougou, au Burkina Faso, où une escale était prévue, et la mère et son nouveau-né ont pu être rapidement transférés à l’hôpital.





Les membres de l’équipage ont ensuite partagé ce moment de tendresse sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, la compagnie aérienne Turkish Airlines a commenté l'incident : "Bienvenue à bord Princesse ! Applaudissements pour notre équipage !".

Reste maintenant à choisir le lieu de naissance exact de la petite Kadjiu...