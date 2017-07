VIDEO - Equateur : seize chiens policiers honorés lors d'une cérémonie pour leur départ à la retraite

A ses serviteurs canidés, la police équatorienne reconnaissante. Seize chiens ont eu droit aux honneurs des forces de l'ordre, ce mardi, lors d'une cérémonie pour leur départ à la retraite. Finies les recherches de drogues et les sauvetages en tous genres : ces toutous ont maintenant huit ans, et sont priés de reprendre une vie civile... de chiens. Leur quotidien à l'avenir sera plutôt fait de promenades relaxantes et d'aboiements en tous genres.





Après avoir retiré l'uniforme, les seize canidés ont été remis à leur nouvelle famille d'adoption. Plusieurs chiens sont partis dans des familles qui habitent dans des fermes en dehors de la ville de Quito. Leurs anciens maîtres ont prévu de garder le contact avec eux.