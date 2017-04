VIDÉO - Et soudain, un requin surgit au large du Cap d'Agde !

Le compte Facebook de l’Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise a notamment repris la vidéo et a apporté quelques précisions concernant le squale : "Plus grand poisson de Méditerranée (jusqu'à 12 mètres) il est, comme nombre de requins et raies, classé vulnérable au niveau mondial et indispensable au bon fonctionnement global du milieu marin. Il ne se nourrit que de plancton grâce à sa grande bouche et ce contact au Cap d'Agde témoigne aussi de la bonne qualité de nos eaux littorales !"