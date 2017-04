VIDÉO - Etats-Unis : en pleine nuit, ils découvrent un alligator de 3 mètres de long sur le porche de leur maison

En lieu et place d’un voleur à la recherche de quelques bijoux à subtiliser, c’est un alligator de près de 3 mètres qui apparaît comme étant le véritable responsable du vacarme. L’animal, qui a réussi à se hisser jusqu’au porche de l’habitation, se trouve en effet calmement installé, immobile, entre un canapé et un fauteuil à bascule. En premier lieu, la famille croit d'ailleurs qu’il s’agit d’une blague, d'une réplique en plastique particulièrement réaliste, l'un de ces fameux "prank" dont sont friands les Américains… mais un petit coup sur la vitre leur suffit pour se convaincre que le monstre est tout ce qu’il y a de plus réel. "C’était surréaliste, confie au Post and Courier cette mère de famille, c’était tellement étrange !".





Dans la foulée, les Polston contactent les services animaliers pour qu'ils viennent déloger l’imposant intrus. Mais, dans l’attente de l’arrivée des experts, l’alligator s'énerve, visiblement frustré de ne pas pouvoir accéder à la piscine familiale à cause d’une barrière. L’animal sera finalement euthanasié. Selon la Fox, en 7 années de vie à Mount Pleasant, ce n’est pas la première fois que cette famille doit faire face à un invité qui sort quelque peu de l’ordinaire. Oies, crotales, tortues… et désormais, donc, alligator.