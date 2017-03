VIDÉO - États-Unis : une petite fille se fait souffler par un coup de vent, la vidéo devient virale

"Tout ce que j’ai entendu, c’est 'mamaaaaan !'. C’est alors que j’ai regardé derrière moi et elle était punaisée entre la maison et la porte vitrée", raconte la maman au Telegraph. Heureusement, plus de peur que de que de mal. Indemne, la petite fille a rapidement ri de la situation. La région a subi jeudi de fortes rafales de vent, pouvant presque s’apparenter à une tempête tropicale. Postée sur Facebook, la vidéo, filmée par une caméra de surveillance, a déjà été vue 390.000 fois.