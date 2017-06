VIDÉO - Etats-Unis : voici le chien le plus laid du monde (il parait qu'il ressemble à droopy)

Il y a les traditionnels concours de beauté… et il y a les autres. Exemple en Californie où se tenait, vendredi, une compétition d'un genre un peu spécial : le World’s Ugliest Dog Contest, chargé d’élire le chien le plus laid du monde. Et cette année, la palme revient à une chienne de race mâtin napolitain de 57 kilos qui répond au nom de Martha. Dès le départ, l'animal s'affichait comme le grand favori du public, notamment pour son air mélancolique et penaud qui n’est pas sans rappeler le célèbre Droopy. Sa propriétaire, Shirley Zindler, a notamment expliqué que la chienne, presque aveugle, avait été sauvée. Après plusieurs opérations, Martha a pu recouvrer la vue. Elle coule désormais des jours paisibles.