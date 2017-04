VIDÉO - FerrariLand : lancé à 180 km/h, un visiteur percuté par un pigeon sur l'attraction "Red Force"

Vendredi dernier, le nouveau parc d’attractions FerrariLand, qui fait partie du complexe PortAventura comptant désormais trois parc à thèmes, a ouvert ses portes dans la région de Barcelone, à Salou (Espagne). Un parc à thème entièrement dédié à l’univers Scuderia. À bord d'une F1 ou d'une F458... vous vous êtes toujours demandé quelle sensation cela procurait ? La réponse, vous l'aurez sans doute avec le manège phare du parc, le Red Force, le roller-coaster le plus haut (112 mètres) et le plus rapide d’Europe : de 0 à 180 km/h en 5 secondes !