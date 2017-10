VIDÉO - Grâce à sa mémoire hors-norme, un artiste autiste dessine une fresque gigantesque de New York

Perché au 80e étage de l’Empire State Building, il crayonne avec ardeur, mettant à contribution ses souvenirs. Et le résultat est pour le moins bluffant. Artiste britannique de renom, Stephen Wiltshire a dessiné cette semaine une immense fresque de New York. Et il ne lui avait fallu que 45 minutes d’hélicoptère pour mémoriser tous les détails de la grosse pomme. Ville qu’il affectionne tout particulièrement, trouvant l’inspiration dans son architecture et son agencement particuliers.