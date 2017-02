VIDÉO - Il était une fois... un docteur suivi à la trace par un coyote jusqu'à son cabinet

Les images de vidéosurveillance montrent le médecin sortir en courant de son cabinet, avec ce qu'il dit être un coyote aux trousses. La scène s'est déroulée à Mount Pleasant en Caroline du Sud le 15 février dernier. "Je me rendais au travail et on peut voir sur la vidéo que le coyote me suit", raconte le Docteur Steven Poletti. "Quand il a frôlé ma jambe et que je me suis tourné, j’ai pu voir clairement que c'était un coyote ou un loup", a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "Il a montré ses dents et commencé à grogner, c’était évident."