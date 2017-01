VIDÉO - Japon : un énorme thon rouge adjugé à 605.000 euros

Cette vente aux enchères revêtait un caractère particulier : il pourrait s’agir de la dernière criée du Nouvel An à Tsukiji, marché historique du coeur de la capitale qui, après plus de 80 ans d'histoire et maintes péripéties, doit être déplacé plus loin dans la baie de Tokyo.





Vieillissant, non conforme aux normes parasismiques, Tsukiji aurait dû déménager en novembre 2016, mais des avaries ont été découvertes au dernier moment sur le site d'accueil, à Toyosu, ce qui a reporté une énième fois cette opération très controversée décidée il y a plusieurs décennies.