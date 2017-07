VIDÉO - Joey "Jaws" Chestnut entre un peu plus dans la légende en mangeant 72 hot dogs en 10 minutes !

"Je suis juste un drôle de gars qui aime manger", a-t-il déclaré mardi après sa victoire Joey Chestnut. Et d'ajouter : "j'ai de la chance, je voyage dans le monde entier et je mange et je fais sourire les gens". L'homme aux 10 victoire ne compte pas pour autant s'arrêter là, et il explique : "Il faut que je travaille sur ma forme, pour moins transpirer parce que ca m'a fait perdre du temps (...) Il faut que je comprenne mieux mon corps pour pouvoir le pousser jusqu'à la limite".