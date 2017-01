VIDÉO - "Journée sans pantalon dans le métro" : plutôt culottés ces Polonais

Même pas peur ! Les moins dix degrés enregistrés ce dimanche à Varsovie n'ont pas dissuadé les quelques irréductibles décidés à célébrer la journée "sans pantalon dans le métro" qui se tient chaque année à Varsovie.





Bonnets, écharpes, manteaux... couverts d'habits d'hiver classiques sur la partie haute du corps, ils ont découvert leurs jambes, offrant un spectacle peu banal aux usagers étrangers à cette tradition.





Ce challenge a été initié à New York en 2002 par le groupe de comédiens "Improv everywhere" et n'a pas d'objectif particulier.