VIDÉO - "Keeping up with the Kattarshians", la première télé-réalité avec des chats... s'inspirant des Kardashian

Attentive au bien-être des animaux, Inga Lind Karlsdóttir, la productrice de l'émission, a expliqué avoir mis un an à monter ce projet en étroite collaboration avec les autorités islandaises de protection des animaux. Deux à trois fois par jour, le direct - que vous pouvez commenter à tout moment, via une petite box de dialogue - est mis en pause pour que des membres de la SPA islandaise (ndlr : la Société de protection des animaux) puissent intéragir avec eux, nettoyer les litières et les nourrir.





Ici donc, pas de pleurs, pas de cris, pas de poses en bikini... Non, vous ne trouverez rien de tout ça dans "Keeping up with the Kattarshians". Le but de ce programme est de trouver un foyer à ces chatons venant d'un refuge. Et preuve de l'engouement autour de cette télé-réalité, l'avenir des quatre félins est d'ores et déjà assuré puisqu'ils ont tous été adoptés. Dans les prochains jours, Guðni, Stubber, Briet et Ronja seront donc remplacés par d'autres chats en quête d'une maison.