VIDEO - L'animal "le plus heureux du monde" est le quokka, et il casse internet avec un selfie génial !

Prendre un selfie avec son animal de compagnie, la mode ne date pas d’hier. Mais avec un quokka, une espèce aussi rare que surprenante, a suffi à mettre en émoi des milliers d’internautes dans le monde entier. La pause hilarante pour laquelle a opté la bête face à la caméra a été partagée des milliers de fois. Direction Rottnest Island, dans l’Ouest australien, terre de prédilection de ces petits marsupiaux issus de la même famille des kangourous et wallabies.





Si l’espèce est aujourd’hui menacée, Aussie Campbell Jones, un touriste de passage sur l’île, a eu le privilège d’immortaliser sa rencontre avec l’animal. "Quand je suis retourné à mon vélo, le quokka m’a poursuivi (…) J’ai posé ma GoPro et il a sauté sur moi, comme s'il me disait, "reviens", a raconté le jeune homme. Le résultat est bluffant et la pause hilarante. Et depuis, les internautes ont craqué :