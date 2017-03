VIDÉO - La BBC, un spécialiste de la Corée et (beaucoup trop) d’enfants : on a trouvé le meilleur vidéo-bombing de l'année

Il y a des situations, comme celle-ci, dont il vaut mieux s'amuser. Espérons que le professeur Robert Kelly, de l'université nationale de Pusan en Corée du sud, partage cette philosophie de vie. Parce que la petite expérience qu'il a vécu ce vendredi en direct sur BBC World vaut le détour : alors que ce spécialiste de la Corée était interrogé par la chaîne de télévision sur la destitution entérinée par la justice de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, ses enfants ont décidé... de s'inviter dans le décor.





Au bout de quelques secondes d'interview, , un enfant, puis un deuxième font en effet fait irruption dans son bureau.Malgré un léger sourire, l'universitaire se concentre tant bien que mal pour ne pas perdre la face, devant un journaliste dont on ne voit pas le visage mais que l'on devine évidemement très amusé par ce qu'il se passe en arrière-plan. Au bout de quelques secondes, une femme délivre le père bien gêné de cette situation pour le moins cocasse, et parvient tant bien que mal à évincer les deux petits perturbateurs de la pièce. Le tout bien-sûr... devant des millions de téléspectateurs. On vous laisse savourer la séquence !