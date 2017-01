La belle histoire du jour : cette retraitée russe de 89 ans sillonne le monde pour son plaisir

La globe-trotteuse, qui voyage seule, assure au journal britannique The Independant, relayé par le site Konbini.com, qu'elle adore rencontrer de nouvelles personnes : "C'est facile de se faire des amis sur la route. De nombreuses personnes viennent vers moi pour savoir mon âge, me demander si j'arrive à voyager et me proposer leur aide pour découvrir des lieux ou des restaurants".





Bien décidée à continuer de croquer la vie à pleines dents, Baba Lena considère que "voyager, c’est une nouvelle vie, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres". Elle assure que son périple lui a appris qu'il y a "beaucoup de personnes extraordinaires dans chaque pays" et qu'il ne faut "voir peur de rien car on ne vit qu'une fois".





L'instagrammeuse finance ses aventures avec sa pension de retraite. Quand elle n'est pas au bout du monde, elle vend également des fleurs qu'elle cultive pour augmenter son budget voyage. Pour l'heure, elle n'a pas pas l'intention de lever le pied. Elle a d'ores et déjà prévu de se rendre en République dominicaine pour ses 90 ans, en avril.