La belle histoire du jour : des fillettes malades reçoivent la visite de princesses Disney

Les princesses sont en fait deux étudiantes du Collège du Mont Saint-Vincent, dans le Bronx à New York. Elles font partie des 40 bénévoles de l’association universitaire A Moment in Magic qui, depuis 2015, rendent visite à des enfants hospitalisés. Chacun se déguise en héros Disney, ou plus souvent héroïnes. Plus de 5.000 petits patients ont ainsi eu le droit à une visite magique.





"On n’a jamais dit non à une visite. A chaque fois qu’un parent, un patient ou un hôpital nous contacte, nous faisons tout notre possible pour venir ou faire un coucou via Skype", explique Kylee McGrane, à l’origine du projet. Elle en a eu l’idée en regardant un jour La Reine des neiges en famille durant les vacances d’hiver. Son rêve : que d’autres universités ou organisations les rejoignent, afin que tous les enfants hospitalisés des Etats-Unis puissent recevoir la visite d’une princesse s’ils le souhaitent.