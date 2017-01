VIDÉO - La belle histoire du jour : en pleine tempête de neige, les animaux du zoo s’éclatent

"Jour de neige", a ainsi publié le zoo sur sa page Facebook et sur Twitter en montrant une vidéo d’un ours blanc s’amusant comme un fou dans la neige et dans l’eau. Les phoques profitent tout autant des lieux et de l’absence des visiteurs pour jouer, tandis que l’éléphant fait son footing dans la poudreuse. Des glissades, un véritable show de deux loutres joueuses, le personnel du parc qui a pu immortaliser les scènes n’a pas manqué de les faire partager. Et les vidéos ont fait plus de 17 millions de vues.