VIDÉO - La belle histoire du jour : l'ours artiste-peintre Juuso expose ses toiles (qui valent jusqu'à 4.000 euros)

Bien entendu, Juuso a bénéficié des encouragements de son propriétaire pour exprimer ses talents. Pasi Jantti explique ainsi simplement disposer de la peinture, des toiles et un peu de papier près de l'animal. Et comme tout bon artiste qui se respecte, Juuso a son petit caractère : "Il peint quand il le décide, explique ainsi son maître, si on le force, il ne le fera pas. Il faut qu'on le laisse seul". Ses couleurs de prédilection sont le bleu et le rouge. Et une attention toute particulière est bien entendu portée

aux produits utilisés afin que ceux-ci ne présentent pas de dangers pour l'ours.