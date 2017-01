VIDÉO - La belle histoire du jour : le jeune acteur recueille sa voisine de 89 ans atteinte d’une leucémie

Sur le site GoFundMe, Chris a alors lancé un appel aux dons. Et en quelques heures, le duo avait récolté suffisamment d’argent pour payer les 60.000 dollars de frais médicaux de Norma. Mais alors que le staff médical ne lui donnait que quelques semaines à vivre, Norma s'est révélée une vraie combattante ("Les médecins et les infirmières lui ont dit que cela tiendrait du miracle si elle passait la fin d’année. Le fait qu’elle ait toujours la pêche aujourd’hui est formidable", confie Chris à Today). Seulement, la femme de 89 ans s’est de nouveau retrouvée sans le sou pour poursuivre ses soins. Chris a alors choisi de l’accueillir chez lui avec le chat Hermes de cette dernière. "Elle a du caractère et n’aurait voulu aller nulle part ailleurs", explique l’acteur-chanteur.





"J’allais lui rendre visite tous les jours de toute façon", ajoute-t-il. "Elle va très bien. Si vous pouviez la voir, elle se cale dans mon canapé et regarde la télévision". Depuis lors, les deux acolytes passent leur temps "à regarder les infos, boire du champagne et manger des cacahuètes sur le canapé". Tout cela en inondant les réseaux sociaux de vidéos et photos montrant leur complicité.