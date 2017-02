VIDÉO - La belle histoire du jour : survivante de l’attentat de Boston, elle va se marier avec son sauveur

"A l’hôpital, ma mère a essayé de me caser avec lui. Elle me disait ‘Regarde ce pompier, il est super mignon'. Je lui répondais ‘Maman, je viens juste d’être soufflée par une bombe'", se souvient la survivante. Mais les semaines passent et la victime et son secouriste se lient finalement d’amitié. Il est notamment là pour elle lorsqu’elle est amputée d’une jambe et doit réapprendre à marcher avec une prothèse. Et de rendez-vous en rendez-vous, ils finissent par tomber amoureux.