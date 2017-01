VIDÉO - La belle histoire du jour : un garde-forestier sauve une biche piégée sur un cours d'eau gelé

Tout est bien qui finit bien. Une biche, piégée sur la glace de la rivière Farmington, à Simsbury, dans le Connecticut (Etats-Unis), a été sauvée grâce au travail acharné d’une équipe de secouristes, alertés par des promeneurs. L’animal se serait retrouvé bloqué en tentant d’échapper à des prédateurs, des coyotes sans doute, a expliqué à la chaîne de télévision NBC le garde forestier du comté, qui a diffusé la scène en direct sur Facebook ce mercredi 10 janvier.





Comme on le peut le voir sur ces images, il a fallu plusieurs minutes aux sauveteurs pour sortir de ce mauvais pas le cervidé. La pauvre bête a les quatre pattes étendues et semble incapable de s’extirper de ce piège. L’un des trois gardes forestiers a dû descendre sur le cours d’eau gelé, muni d’un drap et d’une corde. Après plusieurs tentatives, il est parvenu finalement à ramener l’animal sur les berges de la rivière.