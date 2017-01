VIDÉO - Les gondoles de Venise poudrées de blanc

C'est rare qu'il neige à Venise, et cela ne dure jamais très longtemps. C'est arrivé ce samedi. La vague de froid polaire qui a balayé ces derniers jours l’Europe méridionale n'a en effet pas épargné la cité des Doges qui s'est réveillée sous la neige. Pour le plus grand plaisir des touristes qui ont pu admirer les flocons recouvrir la Place Saint-Marc et le Grand Canal.





Le spectacle étonnant n'est pour autant pas sans risque, certains ouvrages devenant particulièrement glissants par temps de neige. C'est notamment le cas du Pont de la Constitution dont la parois et le plancher sont constitués de verre incassable. Les autorités municipales ont pris leurs précautions en préparant les saleuses.