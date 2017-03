VIDÉO - Londres : un touriste français fait le malin devant un garde royal et se fait hurler dessus

Qui s'y frotte s'y pique ! Cette expression doit raisonner dans la tête de ce touriste français. Alors qu'il s'amusait à danser devant deux gardes royaux du Palais Saint-James à Londres, il s'est pris les foudres de l'un d'eux.





Alors qu'ils sont pourtant connus pour rester de marbre face à genre d'ânerie, ce soldat a cette fois-ci perdu son sang froid et lui a rétorqué avec un accent écossais en tapant du pied : -"Hé ! Arrêtez ça et partez ! Vous avez déjà fait la même chose hier ! Et éteignez la caméra !".

Filmé par sa compagne, le touriste, tout penaud, a immédiatement obéi et coupé sa caméra. Une chose est sûre, il se souviendra de son séjour dans la capitale britannique.





La vidéo quant à elle a été vue près de 300.000 fois sur Youtube. De quoi servir d'exemple pour les prochains vacanciers qui auraient la même idée.