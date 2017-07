VIDÉO - Mariage en Antarctique : ils se disent "oui" au milieu des glaciers

Tom Sylvester et Julie Baum voulaient une cérémonie "intimiste". C'est peu dire. Ce couple de guides polaires britanniques s'est dit "oui" le 15 juillet dernier, sur l'île Adélaïde, en Antarctique, vierge de toute présence humaine à l'exception des scientifiques qui y travaillent. Seuls quelques proches avaient fait le déplacement pour assister à ce mariage peu ordinaire sur le "continent blanc" au milieu des glaciers et de la banquise.





"Nous avons vécu beaucoup d'aventures ensemble. En fait, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés au cours des dix dernières années. Nous avons travaillé vécu et voyagé ensemble. Et ça a vraiment été les dix plus belles années de ma vie", a confié Tom Sylvester.