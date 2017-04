VIDÉO - "Mowgly girl" : une fillette découverte au milieu de singes... l'histoire n'est pas si simple

A son arrivée, les médecins remarquent plusieurs signes troublants : elle ne parle pas et ne comprend pas la langue, elle ne se déplace qu'à quatre pattes, elle est sous-nourrie et se montre particulièrement agressive avec les autres humains. "Elle agissait exactement comme un singe", ajoute un médecin. Durant les premières semaines, elle tentera même de s'échapper de l'établissement à plusieurs reprises.





Mais un gardien cité par le Guardian évoque un tout autre scénario. La fillette aurait vraissemblablement été abandonnée par sa famille en raison de son handicap. Les examens effectués montrent qu'elle est handicapée. Elle n'aurait pas vécu parmi les singes "ou seulement quelques jours".





La jeune fille, à l'hôpital depuis plus de deux mois maintenant, est sous traitement et a montré des signes d'amélioration. "Elle a notamment réappris à marcher sur ses deux jambes, se réjouit le Dr Arun Lal, le chef du service de l'hôpital. Elle n'est pas encore capable de parler, mais elle nous comprend et ça lui arrive même de sourire".