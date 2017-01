VIDÉO - Des stars hollywoodiennes chantent la bienvenue à Donald Trump (et c'est drôle)

Emma Stone, Natalie Portman, Andrew Garfield, Chris Pine, Matthew McConaughey… et la liste est encore longue. Invitées par le magazine W, plusieurs stars hollywoodiennes ont réinterprété le titre à succès de Gloria Gaynor, "I Will Survive" ("Je survivrai", en français, ndlr). Une manière d’accueillir Donald Trump à la tête du pouvoir, à défaut d’assister à son investiture qui aura lieu le 20 janvier prochain à Washington.





Céline Dion, Justin Timberlake ou encore André Bocelli, les plus grandes stars abordées par l'équipe de Donald Trump, ont décliné l’invitation du nouveau président des Etats-Unis pour cette inauguration ô combien importante dans la prise de pouvoir. L’équipe du magnat de l'immobilier rencontre de réelles difficultés à trouver des artistes reconnus mondialement, quand on sait que la plupart s’étaient engagées auprès d’Hillary Clinton et qu'elles brocardent régulièrement, à l'instar de Meryl Streep le soir des Golden Globes, le président-élu.